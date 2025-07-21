Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Feyenoord oldu. Peki, Feyenoord nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı? Feyenoord'un kadro değeri...

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Feyenoord, Hollanda'nın futbol takımıdır. Kulüp, Rotterdam şehrinde yer alır ve Hollanda'nın en köklü ve başarılı kulüplerinden biridir.

Kuruluş yılı: 1908

Stadı: De Kuip (Feijenoord Stadyumu)

Renkleri: Kırmızı - Beyaz

Ligi: Eredivisie (Hollanda 1. Ligi)

FEYENOORD KADRO DEĞERİ

Feyenoord’un güncel kadro değeri, Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 150 milyon Euro civarında tahmin ediliyor. Ancak bu rakam, transfer dönemi ve oyuncu performanslarına göre değişkenlik gösterebilir.

Kulüp, müzesinde 16 Eredivisie şampiyonluğu, 14 KNVB Beker, 4 Johan Cruijff Schaal, 1 Avrupa Kupası, 2 UEFA Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa gibi başarılarla Hollanda’nın en değerli markalarından biridir.