Feyenoord sezona puan kaybıyla başladı

Hollanda Eredivisie 1. hafta maçında Feyenoord, sahasında Willem II ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 19:33
Feyenoord sezona puan kaybıyla başladı
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Hollanda Eredisivie 1. hafta maçında Feyenoord ile Willem II karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Feyenoord'un golü 12. dakikada Antoni Milambo ile gelirken, Willem II bu gole 82. dakikada Kyan Vaesen ile karşılık verdi.

Bu sonuçla birlikte Feyenoord ve Willem II, sezona birer puanla başladı.

Ligin ikinci haftasında Feyenoord, Zwolle deplasmanına gidecek. Willem II, sahasında Go Ahead'ı konuk edecek.


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