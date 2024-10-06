Feyenoord, Twente engelini iki golle geçti!
Hollanda Ligi'nde Feyenoord, sahasında Twente'yi 2-1 mağlup etti.
Hollanda Ligi'nin 8. haftasında Feyenoord sahasında Twente ile karşı karşıya geldi. De Kuip'teki maçı Feyenood, 2-1'lik skorla kazandı.
Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ayase Ueda ve 43. dakikada In-beon Hwang attı. Twente'nin tek golü 79. dakikada Sem Steijn'den geldi.
Bu sonucun ardından bir maçı eksik Feyenood, ligde bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 13'e yükseltti. Twente, 14 puanda kaldı.
Feyenood, milli ara sonrası Go Ahead deplasmanına gidecek. Twente ise bu kez Waalwijk ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Twente, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında temsilcimiz Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Hollanda temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında bu kez bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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