Feyzullah Aktürk, kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu!
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalyaya uzandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.
Göz Atın
Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Feyzullah Aktürk haberleri Avrupa Güreş Şampiyonası haberleri Altın Madalya haberleri Romanya haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Çatlak fotoğrafları delil sayıldı!
- 70 yıllık konserve devi kapısına kilit vurdu
- Seçimden sonra kur şoku yaşanacak mı?
- 'Marmara depremi kaç büyüklüğünde olacak?'
- 'Taksimetreleri kurun...'
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- O isim aday gösterildi!
- Sedat Ocakçı'nın AKP'lilerle fotoğrafı çıktı!
- Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı