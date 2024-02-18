Feyzullah Aktürk, kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 92 kiloda altın madalyaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 21:08
Feyzullah Aktürk, kariyerinde 3. kez Avrupa şampiyonu oldu!
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Feyzullah Aktürk, serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyondaki serbest stil 92 kilo finalinde, Feyzullah ile Slovakya'dan Boris Makoev karşı karşıya geldi.

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Feyzullah, rakibini 8-0 mağlup ederek art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.


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