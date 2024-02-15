Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!

Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 22:23
Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!
Abone Ol google-news

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.

Göz Atın
Avrupa'da 'savaş' iddialarına yanıt verdi: 'Hazırlanmaya gerek yok'

Avrupa'da 'savaş' iddialarına yanıt verdi: 'Hazırlanmaya gerek yok'
Vakalar ani artışa geçti, önlem kararı alındı: Türkiye sınırına kadar dayandı!

Vakalar ani artışa geçti, önlem kararı alındı: Türkiye sınırına kadar dayandı!

TOPLAMDA 7. KEZ ŞAMPİYON

Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.


Yasemin Adar Yiğit haberleri Altın Madalya haberleri Avrupa Güreş Şampiyonası haberleri Romanya haberleri

İlgili Haberler

Aysel Özkan Bulgaristan'da bronz madalyanın sahibi oldu!

Aysel Özkan Bulgaristan'da bronz madalyanın sahibi oldu!
Kaan Kahriman Romanya'da altın madalyanın sahibi oldu!

Kaan Kahriman Romanya'da altın madalyanın sahibi oldu!
Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!

Milli sporcular Romanya'ya damga vurdu: Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın madalya!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı
Şok İtiraf: Eşini Abisiyle Aldatan Kadın!

Şok İtiraf: Eşini Abisiyle Aldatan Kadın!
Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!

Fenerbahçe'den Ryan Kent kararı!
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!

Survivor All Star'da eleme adayları belli oldu... Son kararı Sema verdi!
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…