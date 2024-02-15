Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerinde 7. kez Avrupa Şampiyonu!
Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyaya uzandı.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandı.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kilonun finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yla karşılaştı.
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TOPLAMDA 7. KEZ ŞAMPİYON
Rakibini teknik üstünlükle mağlup eden Yasemin Adar Yiğit, üst üste 3'üncü, toplam 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
Aynı kiloda gümüş madalyayı Ukraynalı Anastasiia Shustova, bronz madalyaları ise İtalyan Enrica Rinaldi ve Macar Bernadett Nagy elde etti.
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