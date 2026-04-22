Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIBA'dan 2 büyük turnuva için karar: Japonya ve Fransa

22.04.2026 16:21:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, FIBA 2030 Kadınlar Dünya Kupası ev sahipliğini Japonya'ya, FIBA 2031 Dünya Kupası ev sahipliğini ise Fransa'ya verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün yapılan değerlendirmelerin ardından Japonya'nın başkenti Tokyo, 2030 Dünya Kupası'na 26 Kasım-8 Aralık 2030 tarihlerinde ev sahipliği yapacak.

Fransa'da ise Lille, Lyon ve Paris şehirleri 29 Ağustos-14 Eylül 2031 tarihlerinde 2031 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Final aşaması ise Paris'te oynanacak.

Japonya ve Fransa, küresel çapta organizasyonlar düzenleme konusunda elit ülkeler arasında yer aldığının belirtildiği açıklamada, iki ülkenin sırasıyla 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, şunları kaydetti:

"FIBA Dünya Kupaları'nın başarıyla anılmasının en önemli nedenlerinden biri, her seferinde doğru ev sahibinin seçilmesidir. Bu da basketbolu en popüler spor topluluğu haline getirme misyonumuzun temel taşını oluşturuyor. FIBA Merkez Kurulu, hem Japonya Basketbol Federasyonunun (JBA) hem de Fransa Basketbol Federasyonunun (FFBB) tekliflerinin, bir Dünya Kupası ev sahibinden beklediğimiz yüksek standartları karşıladığına karar verdi ve bu büyük sorumluluğu kendilerine emanet etti. Japonya ve Fransa, basketbolu seven iki ülke, taraftarlarımız, oyuncularımız ve iş ortaklarımız için son derece popüler iki destinasyon. Ancak bizi 2030 ve 2031 için asıl heyecanlandıran şey, bu iki ülkenin sahip olduğu ve etkinlikleri unutulmaz kılan o nadir özellik; yerel, kendine özgü dokunuşlarıyla mükemmelliği birleştirebilmeleri."

Japonya, daha önce FIBA 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmış, Okinawa'da ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nın bir grubu düzenlenmişti.

Fransa ise ilk kez FIBA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

İlgili Konular: #japonya #fransa #FIBA

