FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Spar Girona'yı yendi

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:18

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 09:18

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, uzatmaya giden maçta İspanya'nın Spar Girona ekibini 75-73 yendi.

Girona kentindeki Pavello Fontajau'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-18 önde geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına da 45-37 üstünlükle gitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda son çeyreğe konuk takım 56-52 önde girerken, normal süre 67-67 berabere sona erdi.

Uzatma bölümü sonunda rakibine 75-73 üstünlük sağlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mersin ekibi üst üste 4, bu sezon ise 9. galibiyetini elde etti.