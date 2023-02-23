FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Spar Girona'yı yendi
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda İspanya'nın Spar Girona takımını 75-73 yendi.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, uzatmaya giden maçta İspanya'nın Spar Girona ekibini 75-73 yendi.
Girona kentindeki Pavello Fontajau'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-18 önde geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına da 45-37 üstünlükle gitti.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda son çeyreğe konuk takım 56-52 önde girerken, normal süre 67-67 berabere sona erdi.
Uzatma bölümü sonunda rakibine 75-73 üstünlük sağlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.
Mersin ekibi üst üste 4, bu sezon ise 9. galibiyetini elde etti.
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