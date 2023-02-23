FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Spar Girona'yı yendi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda İspanya'nın Spar Girona takımını 75-73 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 09:18
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Spar Girona'yı yendi
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, uzatmaya giden maçta İspanya'nın Spar Girona ekibini 75-73 yendi.

Girona kentindeki Pavello Fontajau'da oynanan maçın ilk çeyreğini 22-18 önde geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına da 45-37 üstünlükle gitti.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda son çeyreğe konuk takım 56-52 önde girerken, normal süre 67-67 berabere sona erdi.

Uzatma bölümü sonunda rakibine 75-73 üstünlük sağlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi salondan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Mersin ekibi üst üste 4, bu sezon ise 9. galibiyetini elde etti.


ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Spar Girona

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