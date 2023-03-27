FIBA'dan cam zemin kararı

İspanya'nın başkenti Madrid'de 15-23 Temmuz'da düzenlenecek FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'ndaki bazı maçlar cam zemin üzerinde yapılacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, resmi bir FIBA maçının parke dışında ilk kez cam zeminli sahada oynanacağı belirtilerek, "Bu heyecan verici son teknoloji yüzey, dünyanın en iyi genç kadın oyuncularından ve takımlarından bazılarına, cam zemin üzerinde oynayan ilk kişiler olmaları için bir fırsat sağlayacak" denildi.

HOLLANDA VE ALMANYA'DA DENENDİ

Titizlikle test edildiği, FIBA'nın Ekipman ve Mekan Merkezi Onay programından geçtiği bildirilen cam zemin sisteminin; Hollanda'daki 3x3 Basketbol Pro Lig'de, sezon öncesi Almanya 1. Basketbol Ligi maçlarıyla diğer spor müsabakalarında kullanıldığı aktarıldı.

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, cam zemin sistemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında dünya sahnesinde bu cam zeminden sahanın tanıtımına tanıklık edecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Son kural değişikliğiyle mümkün olan bu yenilikçi yüzey, FIBA'nın yeni teknoloji ve yeniliği benimseme iştahını açıkça gösteriyor. Stratejik önceliklerimizden birini yerine getirerek, FIBA'nın basketbolu taraftarlar için daha çekici hale getirirken aynı zamanda oyuncular için deneyimi geliştirebilmemiz adına basketbolu ilerletme konusunda ne kadar kararlı olduğunun da altını çiziyor" ifadelerini kullandı.