Cumhuriyet Gazetesi Logo
FIFA, 2025'in en iyi isimlerini açıkladı: İşte yılın futbolcusu...

FIFA, 2025'in en iyi isimlerini açıkladı: İşte yılın futbolcusu...

16.12.2025 21:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
FIFA, 2025'in en iyi isimlerini açıkladı: İşte yılın futbolcusu...

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülünü, Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Ousmane Dembele kazandı.

FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.

Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu Üyeleri, dünya çapındaki üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri de dahil olmak üzere 800 konuk katıldı.

Oylama sonucunda yılın en iyi erkek futbolcusu, Fransa'nın PSG takımında forma giyen Ousmane Dembele seçildi.

İŞTE YILIN EN İYİLERİ

Yılın kadın kalecisi: Hannah Hamton

Yılın en iyi taraftar grubu: Zakho SC

Fair Play ödülü: Andreas Harlass-Neuking

Yılın erkek kalecisi: Gianluigi Donnarumma

Yılın golü ödülü: Santiago Montiel

Yılın kadın teknik direktörü: Sarina Wiegman

Yılın erkek teknik direktörü: Luis Enrique

Yılın ilk 11'i: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele

Yılın kadın futbolcusu: Aitana Bonmati

İlgili Konular: #FIFA #psg #Ousmane Dembele

İlgili Haberler

Galatasaray HDI Sigorta'da Andrea Gardini dönemi!
Galatasaray HDI Sigorta'da Andrea Gardini dönemi! Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine İtalyan Andrea Gardini getirildi.
Dursun Özbek, Galatasaray'daki hayalini açıkladı!
Dursun Özbek, Galatasaray'daki hayalini açıkladı! TV Monaco'ya Fransızca röportaj veren Dursun Özbek, Galatasaray'daki hayalini açıkladı. Özbek, en büyük hayali için "Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak" ifadelerini kullandı.
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının hakemleri belli oldu!
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının hakemleri belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.