Dursun Özbek, Galatasaray'daki hayalini açıkladı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TV Monaco'ya röportaj verdi.

Dursun Özbek'in Fransızca gerçekleştirdiği röportajdan satır başları şöyle:

"Galatasaray'la ilgili ilk anınız?"

Dursun Özbek: "Galatasaray Lisesi'nden mezun oldum, Galatasaray Spor Kulübü 120 yıl önce bu okulda kuruldu. Yani ben bu liseden mezun oldum. 6-7 yaşımdan beri Galatasaraylıyım. Yani Galatasaray'ı tam anlamıyla yaşadım. Galatasaray Lisesi'nde okurken çok hayal kurardım. Yatılı okulda okuyordum. Her zaman bir gün Galatasaray'ın başkanı olmayı hayal ederdik. Bu hayali çok kurdum.

2015 yılında Galatasaray'ın başkanı oldum. Sonra 2022'de bir kez daha. Üçüncü kez ise 2024'te. Yani Galatasaray'ı çok seviyorum ve başkanıyım. Galatasaray ile ilgili birçok hikayem var. Bir kez seçimi kaybettim. Bir kez daha 2022'de başka bir seçimde başkan seçildim. Galatasaray'ın başkanı olmak kolay bir şey değil."

"Galatasaray'da sizi diğerlerinden daha fazla etkileyen oyuncular var mı?"

Dursun Özbek: "Geçmişte çok vardı ama bugün özellikle Icardi ve Osimhen var. Galatasaray taraftarları Icardi'yi çok seviyor. Özellikle 8-12 yaş arası çocuklar Icardi'yi çok seviyor. 5 veya 10 yıl sonra bu nesil tamamen Galatasaraylı olacak."

"Galatasaray başkanı olduğunuzdan beri en güzel anınız nedir?"

Dursun Özbek: "2015'te seçildiğimde yaşadıklarım unutulmaz bir andı."

"Galatasaray'ın başında geçirdiğiniz en zor, en acı anınız nedir?"

Dursun Özbek: "2018 seçimlerini kaybettiğimde çok üzüldüm çünkü tamamlamam gereken projeler vardı ama neyse ki 2022'de tekrar seçildim ve şimdi 2015, 2016 ve 2017'de başlattığım projeleri tamamlamaya çalışacağım."

"Geçen sezon şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazandınız. Başkan olduğunuzdan beri en güzel sezon muydu?"

Dursun Özbek: "Evet öyleydi. Türkiye'deki tüm kupaları kazandığımız için çok mutlu oldum. Bu yıl da aynı hedefimiz var. Hedefimiz bu yıl da Türkiye'deki tüm kupaları kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler başarmak."

"Galatasaray için bir hayalinizi sorsam?"

Dursun Özbek: "Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak çünkü UEFA Kupası'nı kazandık, Süper Kupa'yı kazandık. 2000 yılında Monaco'da muhteşem bir gece yaşadık ve UEFA Süper Kupası'nı kazandık."