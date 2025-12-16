Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının hakemleri belli oldu!

16.12.2025 12:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası'nda oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası grup etabının ilk haftasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın ve 18 Aralık'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

17 Aralık Çarşamba:

13.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

İlgili Konular: #galatasaray #trabzonspor #hakem #Türkiye Kupası

İlgili Haberler

Alperen Şengün'ün triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!
Alperen Şengün'ün triple-double'ı Houston Rockets'a yetmedi! Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda karşılaştığı Denver Nuggets'a uzatmada 128-125 mağlup oldu.
Eski Fenerbahçeli Miha Zajc Hırvatistan'a damga vurdu!
Eski Fenerbahçeli Miha Zajc Hırvatistan'a damga vurdu! Fenerbahçe'den Hırvatistan Ligi ekibi Dinamo Zagreb'e transfer olan Sloven oyuncu Miha Zajc, performansı ile dikkat çekti.
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu!
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Metin Diyadin'in getirildiğini açıkladı.