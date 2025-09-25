FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Gazze açıklaması: 'Ben de ağlıyorum'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.09.2025 13:01:00
Birleşmiş Milletler'de İsrail'in turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulunmasının ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino da konu hakkında açıklamalarda bulundu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar başta olmak üzere dünyada gerçekleşen birçok savaş hakkında konuştu.

"BEN DE ACI AĞLIYORUM"

ABD'nin New York şehrindeki bir etkinlikte konuşan Infantino, "Ne yazık ki bölünmüş, saldırgan ve karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Çocukların acı çektiğini gördüğümde ben de acı çekiyorum. Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da, Libya'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum" dedi.

FİLİSTİNLİ FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ

Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından es-Satri'nin Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇAĞRI YAPMIŞTI

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355’ten fazla futbolcunun öldürüldüğü, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail’in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.

