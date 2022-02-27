FIFA, Rusya'ya yönelik aldığı kararları duyurdu
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.
Ukrayna'ya saldırı düzenleyerek tüm dünyanın tepkisini çeken Rusya'ya bir yaptırım kararı da FIFA'dan geldi.
FIFA, yaptığı açıklamada, Rusya'da uluslararası hiçbir futbol müsabakası düzenlenmeyeceğini, yurt dışındaki karşılaşmalarda Rus bayrağı ve marşının kullanılamayacağını duyurdu.
Ayrıca, açıklamaya göre, ülkenin milli futbol takımı, Rusya olarak müsabakalara katılamayacak ve sadece Rusya Futbol Birliği ismini kullanarak turnuvalara katılabilecek.
FIFA'nın açıklamasında, Ukrayna'ya düzenlenen saldırıya yönelik Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, milli futbol takımının, karşılaşmalarını tarafsız sahada ve seyircisiz olarak oynayacağı vurgulandı.
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