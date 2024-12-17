FIFA The Best ödüllerinde yılın en iyi oyuncusu Vinicius Junior!
FIFA The Best ödüllerinde yılın en iyi oyuncusu Vinicius Junior seçildi.
FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi.
France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.
9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.
FIFA The Best ödüllerini kazananlar şu şekilde:
Puskas Ödülü - Alejandro Garnacho
En İyi Kadın Kaleci - Alyssa Naeher
En iyi 11 (Kadınlar) - Naeher, Bronze, Girma, Paredes, Batlle, Portilho, Guijarro, Horan, Bonmati, Graham Hansen, Paralluelo
En iyi teknik direktör (kadın futbolu) - Emma Hayes
En iyi kadın futbolcu - Aitana Bonmati
Fair play - Thiago Maia
En iyi erkek kaleci - Emi Martinez
En iyi 11 (Erkekler) - Martinez, Cravajal, Rüdiger, Dias, Saliba, Bellingham, Rodri, Kroos, Yamal, Haaland, Vinicius Jr
En iyi erkek futbolcu (erkek futbol) - Vinicius Jr
En iyi teknik direktör (erkek futbol) - Carlo Ancelotti
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