FIFA'dan Club Leon'a men!

FIFA, Pachuca ile aynı sahiplik gerekçesiyle Meksika temsilcisi Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men ettiğini açıkladı.

FIFA'dan Club Leon'a men!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 20:44

FIFA'dan Meksika temsilcisi Club Leon'a kötü haber geldi.

FIFA, Pachuca ile aynı sahiplik gerekçesiyle Meksika temsilcisi Club Leon'u Kulüpler Dünya Kupası'ndan men ettiğini açıkladı.

Pachuca ve Club Leon hakkında başlatılan soruşturmanın ardından açıklama yapan FIFA, "FIFA Temyiz Komitesi, mevcut tüm kanıtları değerlendirdikten sonra Pachuca ve Club Leon'un çoklu kulüp sahipliğine ilişkin kriterleri karşılamadığına karar verdi." denildi.

Club Leon'un yerine FIFA Dünya Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak takım daha sonra açıklanacak.


Etiketler: #FIFA #Men cezası #Club Leon
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