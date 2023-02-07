FIFA'dan deprem felaketiyle ilgili açıklama
FIFA Başkanı Gianni Infantino, deprem felaketiyle ilgili Türkiye'ye her türlü desteği vereceklerini söyledi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaşanan deprem faciasıyla ilgili taziyelerini paylaştı.
Infantino mesajında taziye dileklerinin yanı sıradestek ve dayanışma adına her türlü desteğe açık olduklarını belirtti. Infantino'nun açıklamaları şöyle:
"Küresel futbol camiası adına Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinde ve yakınlarına en derin taziyetlerimi iletiyorum"
"Dualarımız bu trajedide hayatını kaybedenler ve yaralananlarla birliktedir. Bu zor dönemde her iki ülke halkına dayanışma ve desteğimizi ifade etmek istiyoruz"
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