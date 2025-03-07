FIFA'dan Dünya Kupası'nın 100. yılı için tarihi plan
FIFA, 2030 Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarma teklifini değerlendirme kararı aldı.
FIFA, 2030 Dünya Kupası'na katılacak takım sayısını 64'e çıkarmayı gündemine aldı.
Milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyon olan Dünya Kupası, 2030 yılında 100. yılını kutlayacak.
Turnuvanın 100. yılı olması nedeniyle ev sahipleri Fas, İspanya ve Portekiz'in yanı sıra Arjantin, Paraguay ve Uruguay'da da maçlar yapılacak.
FIFA, 5 yıl sonraki turnuva için tarihi bir planı görüşecek.
Guardian'da yer alan haberde FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını artıracak teklifi değerlendirecek.
Teklifin kabul edilmesi halinde FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.
Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibariyle 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'ten 104'e yükselecek. 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.
YENİ FORMAT HANGİ ÜLKELERİ ETKİLER
Turnuvanın genişletilmesi yönündeki planlar, farklı kıtalardaki futbol federasyonlarının önceliklerini de ortaya koyuyor.
Güney Amerika'da takım sayısının artması, elemelerin neredeyse tamamen ortadan kalkmasına yol açabilir. Bu durum, eleme maçlarından gelir elde eden federasyonları maddi açıdan zorlayabilir. Öte yandan, UEFA'nın 55 üye ülkesinin yarısının turnuvaya katılma ihtimali güçlenebilir.
Asya, Afrika ve Okyanusya kıtalarında ise ek kontenjanların olumlu karşılanması bekleniyor. Format değişikliğinin gerçekleşmesi halinde, birçok ülke tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı yakalayabilir.
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