FIFA’dan kiralık oyuncu transferine yeni düzenleme

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:45

FIFA’dan kulüplerin transfer uygulamasına devrim gibi bir karar geldi.

FIFA’nın açıklamasına göre, 2022/2023 sezonundan itibaren kulüpler en fazla 8 oyuncuyu kiralık gönderebilecekken yine en fazla 8 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebilecek.



Kiralık oyuncu transferi sayısının her sezon bir rakam azalacağı öğrenilirken 2023/2024 sezonunda 7 oyuncu, 2024/2025 sezonunda ise kulüplerin en fazla 6 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebileceği kaydedildi.



Kulüplerin ayrıca başka ülkeden bir takımla yapacağı transferlerin de sayıca kısıtlandığı belirtilirken aynı takımlar arasında en fazla 3’er oyuncu transferi yapılabileceği öğrenildi.



Öte yandan FIFA tarafından kiralık oyuncu transferi sürelerinin de kısıtlandığı ve kiralanan oyuncunun en az iki transfer sezonu arasında kulüpte kalacağı en çok da 1 yıl süreli kiralık transfer anlaşmalarına izin verileceği duyuruldu.

