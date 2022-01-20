FIFA’dan kiralık oyuncu transferine yeni düzenleme
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kiralık oyuncu transferlerinde yeniliğe giderek sayı konusunda sınırlama getirdi.
FIFA’dan kulüplerin transfer uygulamasına devrim gibi bir karar geldi.
FIFA’nın açıklamasına göre, 2022/2023 sezonundan itibaren kulüpler en fazla 8 oyuncuyu kiralık gönderebilecekken yine en fazla 8 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebilecek.
Kiralık oyuncu transferi sayısının her sezon bir rakam azalacağı öğrenilirken 2023/2024 sezonunda 7 oyuncu, 2024/2025 sezonunda ise kulüplerin en fazla 6 oyuncuyu kiralık olarak transfer edebileceği kaydedildi.
Kulüplerin ayrıca başka ülkeden bir takımla yapacağı transferlerin de sayıca kısıtlandığı belirtilirken aynı takımlar arasında en fazla 3’er oyuncu transferi yapılabileceği öğrenildi.
Öte yandan FIFA tarafından kiralık oyuncu transferi sürelerinin de kısıtlandığı ve kiralanan oyuncunun en az iki transfer sezonu arasında kulüpte kalacağı en çok da 1 yıl süreli kiralık transfer anlaşmalarına izin verileceği duyuruldu.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Anayasa Mahkemesi üyeliğine Kenan Yaşar seçildi
- Fransa'nın 'Rafale' uçakları Yunanistan'a ulaştı
- İlyas Tunç: ‘Nesnelerden kurtuluş yok!’
- Yusuf Alper: ‘Şiir bana yaklaşıyor!’
- Merin Sever: ‘Sofra daha birleştirici!’
- Evde dişlerinizi beyazlatmanızın 5 doğal yolu
- Ortopedi uzmanından 'ayakkabı seçimi' uyarısı
- Bono'dan yıllar sonra itiraf
- Çocukların yemek seçmesi koronavirüsle ilişkili mi?
- Şeker alımını azaltmanın 5 yolu