FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:34

FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İspanyol basınından Mundo Deportico'nun haberine göre; Arjantin kaptanı Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım." demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi." ifadelerini kullanmıştı.

FIFA'nın ayrıca Hollanda yedek kulübesine sert bir şekilde şut çeken Leandro Paredes ve maçın ardından Hollandalı futbolcular ile alay eden Nicolas Otamendi'nin durumunu da masaya yatıracağı belirtildi.

Kararların 13 Aralık'ta oynanacak Arjantin-Hırvatistan yarı finalinden önce açıklanması bekleniyor.