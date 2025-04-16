Fikret Orman: 'Kumpas kültüründen çıkılması lazım'

Yayınlanma: 16.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 16.04.2025 - 17:17

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı hakkında konuştu. Ayrıca Orman, kendisine kumpas kuran denetleme şirketine yeniden görev verildiğini söyledi.

Bu sezon yönetim krizinden Serdal Adalı'nın başkan seçilmesiyle çıkan fakat ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında kalan Beşiktaş, yeni sezona hazırlanıyor. Yapılan erken seçimin ardından Serdal Adalı yönetiminde Mayıs ayında tekrar seçime gidecek olan Siyah-Beyazlılar'da eski başkan Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman, kendisine tekrar başkanlığa aday olması yönünde teveccüh olduğunu belirtirken, bunun Serdal Adalı'ya haksızlık olacağını ifade etti. Adalı'nın devam etmesinin doğru olduğunu savunan Orman, geçmiş dönemde yaşananlardan dolayı kırgınlıklarının devam ettiğini de kaydetti.

"Birinin arkasından iş çeviren bir adam değilim"

Mayıs'taki seçimlerde aday olup olmayacağı sorusu üzerine Fikret Orman, "Serdal Adalı'ya haksızlık olur. Ben zaten öyle bir insan değilim. Adalı benim ikinci başkanlığımı yaptı. Birinin arkasından iş çeviren bir adam değilim.

Adalı'nın seçildiği daha 4-5 ay oldu. 5 aylığına Beşiktaş'a başkan olacak hali yok. Devam etmesi doğru olandır. Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunda yalnız bırakmam. Şu anda Beşiktaş'ın bir başkanı ve yönetim kurulu var" dedi.

"Camianın başkanı, bizim de başkanımızdır"

"Serdal Adalı sizden destek istedi mi?" sorusunu Fikret Orman şu şekilde cevaplandırdı: "Bana telefon açmadı. Böyle bir talepte de bulunmadı. Kendisinden hiç telefon almadım. Almama da gerek yok. Camianın başkanı, bizim de başkanımızdır. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz"

"Beğendiğim, beğenmediğim şeyler var"

Sözlerine devam eden Orman, "Beğendiğim, beğenmediğim şeyler var. Ama bunları kamuoyuyla paylaşmaya gerek duymuyorum. Beşiktaş 15-20 gün içinde bir seçime gidecek. Başkanla alakalı beğenmediklerim, beğendiklerim diye gündem yaratmayı doğru bulmam. Kamuoyu değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"Futbol takımı, taraftarın güvenini kaybetmiş vaziyette"

"Futbol takımının gidişatını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu Fikret Orman, "İyi değil. Futbol mühendisliği denilen bir şey var. Ben Beşiktaş'ta öyle bir mühendislik görmüyorum. Böyle olunca transfer ihtiyaçları oluşuyor.

Futbol takımı, Beşiktaş taraftarının güvenini kaybetmiş vaziyette. Önümüzdeki sene için yeni yönetim bir çalışma yapacaktır" diye cevaplandırdı.

"Çok üzüldüm... Kırgınlıklarım geçmiş değil"

Orman, "Beşiktaş Başkanı olmanız yönünde teveccüh var mı?" sorusu karşısında ise "Çok var. Ben sokakta gezen bir insanım. Beşiktaşlılar, diğer kulüplerin taraftarları yanıma geliyor, sohbet ediyoruz. Sosyal medya kullanmıyorum, orada yazılanlardan haberim olmuyor. Ama sokakta olduğum için devamlı bununla karşı karşıya kalıyorum.

İnanılmaz derecede bir şey görüyorum. Ama bunu görmem, fikrimi değiştirmez. Beşiktaş'ta ben iyi bir şeyler yaptığıma inandım. Beşiktaş'ı yöneten benden sonraki zatlar beni mahkemeye verdiler.

O süreç içinde son 1 senede ve ondan sonraki senede çok üzüldüm. Kırgınlıklarım da geçmiş değil. Beşiktaş'ta ben başkanlık yaptım, bir daha ikinci başkanlık benim talebim değil camianın talebi üzerine olabilecek bir şey" dedi.

"Kumpasçılar Beşiktaş'ı ne hale getirdi! Yazık..."

Fikret Orman, müştekilerin argümanlarıyla ilgili, "Bunu çok konuştuk. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Tam bir kumpas, rezillik. Kumpasçıların da Beşiktaş'a verdiği zararı şu anda da görüyorsunuz. Beşiktaş'ı ne hale getirdiler, yazık.

Bütün bu konularda Beşiktaş yok. Kişisel egolar, intikam duygusu, nefretler... Beşiktaş Türkiye'nin en centilmen, en nazik, en efendi kulübü. İntikam duyguları ve kişilerin birbirleri ile olan çatışması Beşiktaş'ı ne hale getirdi.

Herkes açısından üzücü şeyler. En çok da biz Beşiktaşlılar açısından üzücü şeyler. Biz böyle şeylerle anılmak değil daha çok başarılarımızla, duruşumuzla anılmak isterken bu bütün Beşiktaşlıları üzüyor. Olanların hiçbirinde de Beşiktaş yok" şeklinde konuştu.

"Bana kumpas yapan şirkete yeniden görev verildi"

Beşiktaş'ın başına geçtiği dönemde de Siyah-Beyazlı kulübün ezeli rakiplerinin arkasında olduğunu hatırlatan Fikret Orman, "Durumun şu ankinden hiçbir farkı yoktu. O gün itibarıyla aynı durumdaydı. Biz oradan, o kulübü stat yokken, deplasmanda oynarken hem şampiyonluklara oynadık, hem takım kurduk, hem stat yaptık. Türkiye'nin tek büyüğü haline getirdik.

Beşiktaş yine o noktalara çok hızlı gelir, yeter ki doğru yönetilsin. Bu kumpas kültürü Beşiktaş'ı geriye itiyor. Bunu çevirecek olan yönetimlerden daha fazla genel kurul üyelerine, oranın saygınlığını sağlayacak akil insanlara görev düşüyor. Beşiktaş'ın silkelenmesi lazım. Bu öyle Süleyman Seba'nın ismini anarak olmaz.

Kumpas kültüründen çıkılması lazım. Bana yapılan kumpasta bir rapor yapıldı. Şimdi o raporu yapan şirket ve o raporu hazırlayan kişiye yeniden görev veriliyor. Beşiktaş'ı denetleyecek başka kişi yok mu? O kumpas kültüründen çıkılması lazım. Bu, olacak iş değil. Türkiye'de denetleme şirketi sadece 1 tane mi var. Konuşmalar güzel ama icraatlara geldiğiniz zaman şu kumpas kültüründen bir türlü çıkılmadı" dedi.

"Denetleme şirketi pusu kurmaz, o şirkete işi veren pusu kurar"

"Denetleme Şirketi size pusu mu kurdu?" sorusuna Fikret Orman, "Denetleme şirketi pusu kurmaz, o şirkete işi veren pusu kurar. O kişinin kimin emrinde olduğu belli. Pusuyu o kurar. Dünya çapındaki denetleme şirketinin böyle bir pusu işinin içinde olması ayrı bir konu" cevabını verdi.

"Başkan geldiği zaman şak şak şak, giderken arkasında teneke takmak..."

Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısında eski başkan Hasan Arat'ın konuşması sırasında Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ile yaşadığı gerginlik ve kısa sürede tartışmanın kavgaya dönmesi hakkında yorumda bulundu. Orman, "Tevfik Beyi iyi tanırım. Tevfik Bey o hale nasıl geldi? Hasan Arat 6 ay evvel genel kurul tarafından ibra edilmiş bir başkan, rekor oyla seçilmiş bir başkan... 6 ay önce onu alkışlanan durumdan bu hale nasıl geldi? Bu sevgisizlik bunu hazırladı. Üzücü mevzular. Beşiktaş'ın şu anda bunu mu konuşmalı? Divan Başkanı'nın ihracı mı konuşulmalı, bu çirkin görüntüler mi konuşulmalı? Her gelen geldiği zaman şak şak şak, giderken arkasına teneke takmak... Bundan sonra kimi bulacağız buraya? Yeni nesiller nasıl başkanlık yapmak isteyecek? Buradan günah keçisi çıkarmak, yorum yapmam doğru değil. Beşiktaş'a yazık oluyor. Beşiktaş'ta 6 ay evvel başkanlık yapmış birisinin 17. sırada konuşturulması da doğru değil... Burada Beşiktaş'ın menfaati yok. Beşiktaş'a menfaat sağlamadığı gibi zarar veriyor. Hepimizin biraz kendisine gelmesi lazım" dedi.

"İtham edecekseniz somut bir şey ortaya koymalısınız"

Hasan Arat'ın ve yönetim kurulunun Beşiktaş Başkanlığı sürecinde zenginleştiği iddiaları hakkında ise Orman, "Ben hakim değilim, Hasan Bey sanık değil. Beşiktaş tüzüğünde bunların nasıl yapılacağı bellidir. Ben iftiraya uğramış kişiyim. Birisiyle alakalı konuşulacaksa somut şeyler üzerinden konuşulması lazım. Kötü yönetti diyebilirsiniz ama zenginleşmeyle alakalı itham edecekseniz gerçekçi bir şey ortaya koymalısınız. Her geleni bu hale sokarsak Beşiktaş'a faydalı olacak kişileri Beşiktaş'tan uzaklaştırırız" açıklamasını yaptı.

"Algı üzerine bir şey yapılırsa yazık olur"

Sözlerine devam eden Fikret Orman son olarak, "Ben bıraktıktan sonra Beşiktaş'ın 1 lira gelirini arttıracak proje yapılmış mı, hayır. Herkesin bir ailesi ve şahsiyeti var. Elinizde bir şey varsa mahkeme var. Algı üzerine bir şey yapılırsa yazık olur" ifadelerini kullandı.