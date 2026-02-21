File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.
Ligde tek mağlubiyeti olan VakıfBank, üst üste 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 6 maç sonra ilk kez kaybetti.
Salon: Vakıfbank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan
VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21
Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)