Cumhuriyet Gazetesi Logo
File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

21.02.2026 22:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
File derbisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi mağlup etti!

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Sultanlar Ligi'nin 23. haftasındaki derbide VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yendi.

Ligde tek mağlubiyeti olan VakıfBank, üst üste 7. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise 6 maç sonra ilk kez kaybetti. 

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Yasin Çalışkan

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazute, Sıla Çalışkan, Dangubic)

Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Melissa Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Arelya Karasoy, Cristina, Aslı Kalaç, Bedart, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 23-25, 25-22, 26-24, 25-21

Süre: 131 dakika (32, 30, 41, 28)

İlgili Konular: #vakıfbank #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi #Fenerbahçe Medicana

İlgili Haberler

Namağlup VakıfBank, Volero'ya set vermedi!
Namağlup VakıfBank, Volero'ya set vermedi! VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Volero'yu 3-0 mağlup etti.
VakıfBank deplasmanda Göztepe'ye geçit vermedi!
VakıfBank deplasmanda Göztepe'ye geçit vermedi! VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Vakıfbank yoluna dolu dizgin devam ediyor!
Vakıfbank yoluna dolu dizgin devam ediyor! Sultanlar Liginin 22. haftasında Vakıfbank, Bahçelievler Belediyespor'a set vermeden kazandı.