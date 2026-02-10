Cumhuriyet Gazetesi Logo
VakıfBank deplasmanda Göztepe'ye geçit vermedi!

VakıfBank deplasmanda Göztepe'ye geçit vermedi!

10.02.2026 20:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
VakıfBank deplasmanda Göztepe'ye geçit vermedi!

VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Nazlı Ekmekçi

Göztepe: Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Melis Erdoğan, Scuka, Ceren Kapucu, Hande Naz Sunar, İlayda Uçak)

VakıfBank: Ogbugu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Cazaute, Sıla Çalışkan, Deniz Uyanık, Dangubic)

Setler: 17-25, 25-21, 10-25, 21-25

Süre: 111 dakika

İlgili Konular: #göztepe #voleybol #vakıfbank

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Abigail Paola Chaves kararı: Resmen açıklandı!
Fenerbahçe'den Abigail Paola Chaves kararı: Resmen açıklandı! Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe arsaVev, 28 yaşındaki Arjantinli kaleci Abigail Paola Chaves ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları yayımlandı: Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor...
Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları yayımlandı: Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 21. haftasında oynanan mücadelelerdeki VAR konuşmalarını yayımladı.
Fenerbahçe Medicana deplasmanda kazandı!
Fenerbahçe Medicana deplasmanda kazandı! Fenerbahçe Medicana, Voelybol Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.