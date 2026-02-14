Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.02.2026 19:43:00
Vakıfbank yoluna dolu dizgin devam ediyor!

Sultanlar Liginin 22. haftasında Vakıfbank, Bahçelievler Belediyespor'a set vermeden kazandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Ahmet Kalay, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Nikolova, Reid, Ceylan Arısan, Jaksic, Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz (Berre İnce, Dilara Yeşil, Eylül Durgun, Eda Say)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Cazaute, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Cansu Özbay, Boskovic, Markova)

Setler: 21-25, 23-25, 20-25

Süre: 87 dakika (28, 33, 26)

