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Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi

Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi

13.06.2026 06:13:00
Güncellenme:
İHA
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Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi

Filenin Efeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa’yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

2026 Milletler Ligi’nin ilk etabında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada’nın Ottowa şehrinde mücadele eden milliler, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 02.30’da İtalya ile karşılaşacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)

Türkiye: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah,

Fransa: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)

Setler: 25-23, 27-25, 25-21

Süre: 1 saat 26 dakika

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