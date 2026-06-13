Filenin Efeleri, Fransa'ya set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa’yı 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
2026 Milletler Ligi’nin ilk etabında 10-14 Haziran 2026 tarihleri arasında Kanada’nın Ottowa şehrinde mücadele eden milliler, üçüncü maçında 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 02.30’da İtalya ile karşılaşacak.
Salon: TD Place
Hakemler: Hector Ortiz (Porto Riko), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Berkay (L) (Cafer, Kaan, Mirza, Beytullah,
Fransa: Iyegbekedo, Brizard, Henno, Magnin, Boyer, Clevenot, Ramon (L) (Gueye, Tizi-Oualou, Duflos Rossi, Pujol)
Setler: 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 1 saat 26 dakika