Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Efeleri'nde ayrılık kararı!

Filenin Efeleri'nde ayrılık kararı!

3.07.2025 17:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Filenin Efeleri'nde ayrılık kararı!

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile yollarına ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve Yardımcı Antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."


İlgili Konular: #Türkiye Voleybol Federasyonu #A Milli Erkek Voleybol Takımı #Umut Çakır

İlgili Haberler

Filenin Efeleri, Fransa'ya mağlup oldu!
Filenin Efeleri, Fransa'ya mağlup oldu! A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki dördüncü ve son maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.
Filenin Efeleri'nden beşinci mağlubiyet!
Filenin Efeleri'nden beşinci mağlubiyet! A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ikinci haftasında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Bulgaristan etabında henüz galibiyetle tanışamadı.
Filenin Efeleri'nden Milletler Ligi'nde 2. galibiyet!
Filenin Efeleri'nden Milletler Ligi'nde 2. galibiyet! A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ikinci hafta 3. maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.