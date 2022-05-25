Filenin Efeleri Slovakya ile karşılaşıyor
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında bugün Slovakya ile karşılaşacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında 25 Mayıs Çarşamba günü Slovakya ile karşılaşacak.
Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.30'da başlayacak.
CEV Avrupa Altın Ligi'nin son iki organizasyonda namağlup şampiyon olan milli takımın grubunda Slovakya ile Portekiz yer alıyor.
Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak.
CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.
Video Haberler
- o anlar kamerada
- 'Yargı hukuka değil, iktidara göre işliyor'
- 'Ay sonuna kadar 85 liram kaldı'
- Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
- Dikkat! Bu 3 sahile girmenin cezası 109 bin TL
- Boş havuza düşen domuz yavruları kurtarıldı
- 12 metrelik elektrik direğinde asılı kaldı
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
- AKP'den ilk yanıt geldi