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Filenin Efeleri, Ukrayna'ya mağlup oldu!

Filenin Efeleri, Ukrayna'ya mağlup oldu!

26.06.2025 20:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Filenin Efeleri, Ukrayna'ya mağlup oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ikinci haftasında Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Bulgaristan etabında henüz galibiyetle tanışamadı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanan mücadeleyi A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Ukrayna'ya 3-0 kaybetti.

Çin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarını 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlılar, Bulgaristan'ın Burgaz kentindeki ikinci hafta maçlarında da henüz galibiyet alamadı.

Türkiye, 2025 VNL'deki 7. karşılaşmasını 28 Haziran Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacak.

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