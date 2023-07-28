Filenin Efeleri yarı finalde!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 23:04
Filenin Efeleri yarı finalde!
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FIVB Challenger Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Milli Takımımız, Cumartesi günü saat 16:00'da yarı final karşılaşmasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. 

SALON: Aspire

TÜRKİYE: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)

DOMİNİK CUMHURİYETİ: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)

SETLER: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19

SÜRE: 106 dakika (24',26',29',27')


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