Filenin Sultanları ABD'ye karşı!
"Filenin Sultanları" çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak. Milli takımın bu turu geçmesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Polonya'nın Gliwice kentinde oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, ikinci turdaki F Grubu mücadelesinde Almanya ile Kanada'yı mağlup ederken, ABD ve Sırbistan maçlarından mağlup ayrıldı. F Grubu'nu Sırbistan ve ABD'nin arkasında üçüncü sırada bitiren milliler, çeyrek finalde yer alma hakkı elde etti.
A Milli Takım F Grubu'nda karşılaştığı ABD'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Milli takım, ABD'yi elemesi halinde yarı finalde Sırbistan-Polonya maçının galibiyle eşleşecek.
FIVB Dünya Şampiyonası'nın çeyrek final mücadelesinde ayrıca İtalya-Çin ve Brezilya-Japonya maçları yapılacak.
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