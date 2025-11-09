Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Sultanları Azerbaycan'ı devirdi: 3'te 3 yaptı!

Filenin Sultanları Azerbaycan'ı devirdi: 3'te 3 yaptı!

9.11.2025 17:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Filenin Sultanları Azerbaycan'ı devirdi: 3'te 3 yaptı!

Kadın Voleybol Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-12, ikinci seti 25-8 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

3'TE 3 YAPTI

Organizasyonda 3'te 3 yapan Kadın Voleybol Milli Takımın tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk 2 sırada yer alması kesinleşti ve finale yükselmeyi de garantiledi.

Kadın Voleybol Takımı, 11 Kasım Salı günü saat 13.00'te dördüncü maçında Tacikistan ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #Azerbaycan #İslami Dayanışma Oyunları #Kadın Milli Voleybol Takımı

İlgili Haberler

Filenin Sultanları, Afganistan'ı çok rahat geçti!
Filenin Sultanları, Afganistan'ı çok rahat geçti! 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına çıkan Kadın Milli Takımımız, Afganistan'ı 3-0 yendi.
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.
Filenin Sultanları İran'ı devirdi: 2'de 2 yaptı!
Filenin Sultanları İran'ı devirdi: 2'de 2 yaptı! A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ikinci maçında İran'ı 3-0 mağlup etti.