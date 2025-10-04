Cumhuriyet Gazetesi Logo
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

4.10.2025 23:20:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre İtalya'nın Bari şehrinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile eşleşti. 

Milli takım, organizasyona son şampiyon ünvanıyla katılacak.

Türkiye, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 3. kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, 2003 ve 2019 yıllarında da Türkiye'de düzenlendi.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Organizasyonda karşılaşmalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

