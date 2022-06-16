Filenin Sultanları, Brezilya'dan galibiyet çıkaramadı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Brezilya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ebrar Karakurt'un etkili oyunu galibiyet için yeterli olmadı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 09:12
Filenin Sultanları, Brezilya'dan galibiyet çıkaramadı
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Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, 5. maçında deplasmanda Brezilya ile karşı karşıya geldi.

İlk seti kazanan milli takım, ikinci sette ise 23-25 mağlup olarak durumun 1-1'e gelmesine engel olamadı. Üçüncü sette ise bir kez daha 23-25'lik skorla setlerde 2-1 geriye düşen Filenin Sultanları, son sette de aynı skorla mağlup olunca toplamda 3-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

EBRAR KARAKURT'UN ÇABASI YETMEDİ

Bu sonuçla milli takım, Milletler Ligi'ndeki 5. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

Mücadelede Ebrar Karakurt 21 sayıyla maçın en çok sayı alan oyuncusu olurken Brezilya forması giyen Vakıfbank oyuncusu Gabi Guimaraes ise 20 sayı kaydetti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasında 18 Haziran'da Sırbistan ile mücadele edecek.


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