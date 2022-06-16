Filenin Sultanları, Brezilya'dan galibiyet çıkaramadı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki 5. maçında Brezilya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Ebrar Karakurt'un etkili oyunu galibiyet için yeterli olmadı.
Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, 5. maçında deplasmanda Brezilya ile karşı karşıya geldi.
İlk seti kazanan milli takım, ikinci sette ise 23-25 mağlup olarak durumun 1-1'e gelmesine engel olamadı. Üçüncü sette ise bir kez daha 23-25'lik skorla setlerde 2-1 geriye düşen Filenin Sultanları, son sette de aynı skorla mağlup olunca toplamda 3-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.
EBRAR KARAKURT'UN ÇABASI YETMEDİ
Bu sonuçla milli takım, Milletler Ligi'ndeki 5. maçında 2. mağlubiyetini aldı.
Mücadelede Ebrar Karakurt 21 sayıyla maçın en çok sayı alan oyuncusu olurken Brezilya forması giyen Vakıfbank oyuncusu Gabi Guimaraes ise 20 sayı kaydetti.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşmasında 18 Haziran'da Sırbistan ile mücadele edecek.
Video Haberler
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
- Yıkama görevlisi otobüsün direksiyonuna geçti
- İzmir’de paniğe yol açan yıkım
- İzmir'de polise silahlı saldırı
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
- Bursa'da hareketli dakikalar
- Diyarbakır’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
- İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında gerginlik
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- 'Gece yarısı operasyon' iddiası
- Asgari ücrete zam açıklaması
- 'VIP kapıları hırsızlara açık, İnönü'ye kapalı'
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- TÜSİAD'dan iktidara eleştiri
- İstanbul için üç isim öne çıktı