Meral Akşener, Türkiye-Çin voleybol maçını 'Doğu Türkistan' bayrağı altında izledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.

ANKA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 00:12
Meral Akşener, Türkiye-Çin voleybol maçını 'Doğu Türkistan' bayrağı altında izledi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.

Akşener’in maçı takip ettiği locada, Doğu Türkistan Bayrağı (Gökbayrak) açıldı. İYİ Parti Genel Merkezi, “polisin müdahale girişimine parti yöneticilerinin engel olduğunu” bildirdi.

Maçı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.


Meral Akşener İyi Parti Doğu Türkistan

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