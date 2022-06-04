Meral Akşener, Türkiye-Çin voleybol maçını 'Doğu Türkistan' bayrağı altında izledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Çin voleybol maçını tribünden izledi.
Akşener’in maçı takip ettiği locada, Doğu Türkistan Bayrağı (Gökbayrak) açıldı. İYİ Parti Genel Merkezi, “polisin müdahale girişimine parti yöneticilerinin engel olduğunu” bildirdi.
Maçı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
Video Haberler
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Kılıçdaroğlu kazandı
- 3 isme de kaybediyor
- En çok maaş veren şirketler açıklandı
- Ozan Tufan iddiaları vardı! Avcı açıkladı...
- 'Dümende ben varım, Nebati sık sık ziyaret ediyor'