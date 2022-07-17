Filenin Sultanları, bronz madalya için sahaya çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde 3.'lük maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 09:13
Filenin Sultanları, bronz madalya için sahaya çıkıyor
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2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, Sırbistan ile 3'üncülük maçı oynayacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda yapılacak üçüncülük maçı saat 15.00'te başlayacak.

Brezilya ile İtalya final maçı ise yine aynı salonda saat 18.30'da oynanacak


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