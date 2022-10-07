Filenin Sultanları bu kez kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'nda ABD'ye 3-1 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 20:41
Filenin Sultanları bu kez kaybetti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, sahadan 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.  A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu mağlubiyetle 2. turda ilk kez kaybetti. Filenin Sultanları daha önce Almanya ve Kanada'yı 3-0 mağlup etmişti.

Milli Takım, daha önce çeyrek finale kalmayı garantilemişti.


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