Filenin Sultanları durdurulamıyor: Kanada'yı geçip lider çıktık!

27.08.2025 13:24:00
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Kanada'yı 3-0 mağlup ederek gruptan lider çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada maçına liderlik için çıktı.

Filenin Sultanları, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.

Milli takım, 25-21 27-25 ve 25-13'lük setlerle mücadeleyi kazanmasını bildi.

Filenin Sultanları bu sonuçla E Grubu'nu lider tamamladı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

Milliler, Kanada maçını kazanarak E Grubu'nu lider tamamladı ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile son 16 turunda eşleşti.

