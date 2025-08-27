Filenin Sultanları durdurulamıyor: Kanada'yı geçip lider çıktık!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Kanada maçına liderlik için çıktı.
Filenin Sultanları, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazandı.
Milli takım, 25-21 27-25 ve 25-13'lük setlerle mücadeleyi kazanmasını bildi.
Filenin Sultanları bu sonuçla E Grubu'nu lider tamamladı.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.
Milliler, Kanada maçını kazanarak E Grubu'nu lider tamamladı ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile son 16 turunda eşleşti.