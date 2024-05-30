Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!
FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.
Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.
Milliler, ikinci karşılaşmasında 31 Mayıs Cuma (yarın) TSİ 03.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.
"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.
Salon: Kolej Park
Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti)
Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)
Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Tuğba İvegin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)
Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26
Süre: 110 dakika
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