Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!

FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2024 - 00:48
Filenin Sultanları geriden gelip kazanmasını bildi!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.

Milliler, ikinci karşılaşmasında 31 Mayıs Cuma (yarın) TSİ 03.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Tuğba İvegin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

Süre: 110 dakika


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri Almanya haberleri FIVB Milletler Ligi haberleri filenin sultanları haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır'dan kötü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı
Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!

Dev savunma projesi: ‘Kıyamet Günü’ uçağı inşa ediliyor!
Bakan Tekin tepkilerin hedefindeki gerici müfredatı onayladı, eğitimciler ayakta: 'Yargıya taşıyacağız'

Bakan Tekin tepkilerin hedefindeki gerici müfredatı onayladı, eğitimciler ayakta: 'Yargıya taşıyacağız'
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...

Survivor kim elendi? Survivor All Star adaya kim veda etti? Düelloda elenen yarışmacı...
Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!

Konserinde ‘playback’ tepkisi almıştı! Semicenk eleştirilere yanıt verdi!
Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!

Cumhuriyet'e konuştu... Dünya şampiyonu milli sporcuya vize engeli!
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?