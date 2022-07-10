Filenin Sultanları, hazırlık maçında Japonya'yı 3-1 yendi

10 Temmuz 2022 Pazar, 14:23

A Milli Kadın Voleybol Takımı, hazırlık maçında Japonya'yı 2-1 mağlup etti.

Ankara'da 13-17 Temmuz'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek "Filenin Sultanları", özel müsabakada Japonya ile karşı karşıya geldi.

Milliler, 3 set üzerinden oynanan mücadeleyi 25-17, 26-24 ve 20-25'lik setlerle 2-1 kazandı.

"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde 14 Temmuz'da Tayland ile karşılaşacak. Japonya ise 13 Temmuz'da Brezilya ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Türkiye, Japonya ile yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasından da 3-1 galip ayrılmıştı.