Filenin Sultanları, Kamerun'a set vermedi
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Kamerun'u 3-0 yenerek finale yükseldi.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, yarı finalde Kamerun'u 3-0 yenerek finale yükseldi.
Milli takım finalde 15 Ağustos Pazartesi günüİran'la altın madalya mücadelesi verecek.
Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Zülfügarov Eldar (Azerbaycan), Hasan Pejdam (Katar)
Türkiye: Buket Gülübay, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Emine Arıcı, Buket Gülübay, Yasemin Özel, İdil Naz Kanbur)
Kamerun: Juliana, Flore, Emelda, Leopoldine, Brandy, Arielle (Reine, Grace, Blamdaei)
Setler: 25-14, 25-13, 25-11
Süre: 61 dakika (18, 22, 21)
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