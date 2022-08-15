Filenin Sultanları, Konya'da şampiyon oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın voleybolunda Türkiye, finalde İran'ı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.
Salonun tamamına yakınını dolduran taraftarlar müthiş bir atmosfer oluşturdu. Milli voleybolcular da maçtan sonra büyük bir sevinç yaşarken, oyuncular taraftarlarla da mutluluğu karşılıklı tezahüratlarla paylaştılar.
Türkiye, altın madalyaya oynadığı hiçbir maçta rakibine set vermeden ulaştı.
Milli takım karşılaşmadan sonra düzenlenen törende altın madalyasını da aldı.
Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Elgar Zülfügarov (Azerbaycan), Oum Therese Regina (Kamerun)
Türkiye: Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Buket Gülübay, Buse Kayacan, Ezgi Akyaldız, Yasemin Özel, Sude Zeynep Demirel, İdil Naz Kanbur)
İran: Dargazani, Alikhani, Shahdehsari, Zare, Esfahani, Kadkhoda (Khouzani, Salamatgharamalek, Karimi, Saberi, Ghahremanlooei)
Setler: 25-16, 25-14, 25
Süre: 73 dakika (23, 24, 26)
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