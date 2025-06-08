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Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

8.06.2025 09:18:00
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Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçte üç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyondaki dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.

Türkiye-Çin karşılaşması saat 14:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Bu maçın ardından Sultanlar, 2. hafta için İstanbul'a gelecek.

Filenin Sultanları'nın VNL galibiyetleri

Türkiye 3-1 Fransa

Türkiye 3-0 Tayland

Türkiye 3-2 Polonya

Filenin Sultanları'nın ilk hafta kadrosu

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye


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