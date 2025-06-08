Filenin Sultanları'nın rakibi Çin!

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) üçte üç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyondaki dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.
Türkiye-Çin karşılaşması saat 14:30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Bu maçın ardından Sultanlar, 2. hafta için İstanbul'a gelecek.
Filenin Sultanları'nın VNL galibiyetleri
Türkiye 3-1 Fransa
Türkiye 3-0 Tayland
Türkiye 3-2 Polonya
Filenin Sultanları'nın ilk hafta kadrosu
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye