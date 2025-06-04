Milliler hızlı başladı... Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.
Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.
Salon: Qujiang Spor Merkezi
Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)
Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)
Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)
Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25
Millilerimizin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:
6 Haziran 2025
TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)
7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)
8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın