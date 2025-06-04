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Milliler hızlı başladı... Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi!

Milliler hızlı başladı... Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi!

4.06.2025 09:13:00
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AA
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Milliler hızlı başladı... Filenin Sultanları Fransa'yı devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk maçında karşılaştığı Fransa'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, ikinci maçını 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland'la yapacak.

Salon: Qujiang Spor Merkezi

Hakemler: Mohamd Ismail Fahad (Katar), Luo Wensheng (Çin)

Fransa: Ndiaye, Fanguedou, Mayer, Rotar, Depie, Haewegene (Gelin, Respaut, Schalk, Ngolongolo)

Türkiye: Aslı Kalaç, Alexia Carutasu, Hande Baladın, Deniz Uyanık, Yaprak Erkek, Elif Şahin (Simge Aköz, Derya Cebecioğlu, Dilay Özdemir, Ayçin Akyol)

Setler: 17-25, 25-23, 13-25, 14-25

Millilerimizin maç programı ve ilk hafta kadrosu şu şekilde:

6 Haziran 2025

TSİ 14.30 Türkiye-Tayland (TRT Spor Yıldız)

7 Haziran 2025

TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025

TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

İlgili Konular: #fransa #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

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