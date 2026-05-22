Filenin Sultanları, Polonya'yı mağlup etti

22.05.2026 21:23:00
Filenin Sultanları, İtalya'da katılığı AeQuilibrim Kupası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da katıldığı AeQuilibrim Kupası'ndaki ilk maçında Polonya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cenova kentindeki Pala Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-20, 22-25, 22-25, 15-9'luk set sonuçlarıyla 3-2 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ikinci maçında yarın TSİ 22.00'de ev sahibi İtalya ile karşılaşacak. Milliler, turnuvadaki üçüncü ve son maçında ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

