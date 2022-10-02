Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi! Lider çıktık...
Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-2 mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alan ve son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya'yı da 3-2 yenerek, dördüncü galibiyetini kazandı.
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