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Filenin Sultanları yenilgiyle tamamladı: Sırbistan'a direnemedi!

Filenin Sultanları yenilgiyle tamamladı: Sırbistan'a direnemedi!

13.07.2025 22:44:00
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AA
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Filenin Sultanları yenilgiyle tamamladı: Sırbistan'a direnemedi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki dördüncü maçında karşılaştığı Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin Hollanda'da gerçekleştirilen üçüncü haftadaki dördüncü ve son maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde finallere gitmeyi garantileyen Filenin Sultanları, Sırbistan'a 25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

İlk 8'e girerek finallere gitmeyi daha önce garantileyen Türkiye, normal sezonu 12 maçta 8 galibiyet ve 4 yenilgiyle tamamladı.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve rakibi pazartesi günü oynanacak Çin-ABD maçından sonra belli olacak.

Salon: Omnisport

Hakemler: Burkiewicz Pawel (Polonya), Alblooshi İsmail İbrahim (Birleşik Arap Emirlikleri)

Sırbistan: Ivanovic, Boskovic, Kurtagic, Aleksic, Mirkovic, Uzelac (Jegdic, Milekovic)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Sinead Jack, Dilay Özdemir, Yaprak Erkek (Gizem Örge, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin)

Setler: 25-18, 25-20, 25-18

İlgili Konular: #Sırbistan #FIVB Milletler Ligi #A Milli Kadın Voleybol Takımı

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