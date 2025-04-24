Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 Voleybol Milletler Ligi geniş aday kadrosu açıklandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi’nde (VNL) verecek.
"Filenin Sultanları", üç ayaktan oluşan VNL’de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, VNL’in ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği Miletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2025 VNL Kadınlar Finalleri, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya’nın Lodz şehrindeki Atlas Arena’da düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki maç programı ve 30 kişilik geniş sporcu kadrosu şu şekilde...
GENİŞ ADAY KADRO
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu
Smaçörler: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay
Liberolar: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
MAÇ PROGRAMI
1. HAFTA (Pekin/Çin)
4 Haziran 2025
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran 2025
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran 2025
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran 2025
14.30 Çin-Türkiye
2. HAFTA (İstanbul/Türkiye)
18 Haziran 2025
Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran 2025
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran 2025
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran 2025
19.30 Türkiye-Brezilya
3. HAFTA (Apeldoorn/Hollanda)
9 Temmuz 2025
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz 2025
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz 2025
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz 2025
21.00 Sırbistan-Türkiye
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