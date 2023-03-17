Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri belirlendi.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:09
Filenin Sultanları'nın olimpiyat yolundaki rakipleri belli oldu!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Lozan şehrinde düzenlenen kura çekimi sonucunda "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Japonya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru ve Brezilya ile eşleşti.

MAÇLAR JAPONYA'DA

Milli takım, eleme grubu karşılaşmalarını 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya'da oynayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde 24 takım, 8'erli 3 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ülkeler, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.


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