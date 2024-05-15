Filenin Sultanları'nın serisi bitti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 22:27
Filenin Sultanları'nın serisi bitti!
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk maçında Japonya'ya 23-25, 21-25, 25-23, 25-20 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.

Filenin Sultanları tam 22 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri filenin sultanları haberleri japonya haberleri FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ege'nin tatlı lezzeti: Alaçatı muhallebisi tarifi...

Ege'nin tatlı lezzeti: Alaçatı muhallebisi tarifi...
ABD’de kritik enflasyon verileri açıklandı

ABD’de kritik enflasyon verileri açıklandı
Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır

Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır
Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!

Son Dakika…İstiklal Caddesi’nde yangın!
Ünlü menajer Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar: Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan ve Mahsun Kırmızıgül...

Ünlü menajer Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar: Sezen Aksu, Tarkan, Ajda Pekkan ve Mahsun Kırmızıgül...
İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!

İstiklal Caddesi’nin ‘yetki’ davasında karar çıktı!
Burdur’da hasat erken başladı: Litresi 400 bin lira! Yılda 30 ton üretim yapılıyor...

Burdur’da hasat erken başladı: Litresi 400 bin lira! Yılda 30 ton üretim yapılıyor...
Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek

Sinem Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde ilk vaadini gerçekleştiriyor! Emeklilere 5 bin TL destek