Filenin Sultanları'nın serisi bitti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kadınlar Milletler Ligi'nin ilk maçında Japonya'ya 23-25, 21-25, 25-23, 25-20 ve 11-15'lik setlerle 3-2 mağlup olarak turnuvaya mağlubiyetle başladı.
Filenin Sultanları tam 22 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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