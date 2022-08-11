Filip Novak: 'Hatasız olmamız lazım'

11 Ağustos 2022 Perşembe, 22:19

Fenerbahçe'nin Çek savunmacısı Filip Novak, Slovacko'yu toplamda 4-1'lik skorla eledikleri UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turundan sonra açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Novak, "İlk maçta aldığımız sonuç bizim için önemli oldu. Bir sonraki rakibimiz Austria Wien. Umarım iyi bir netice alırız ve o maçı da atlatıp gruplara kalırız." ifadelerini kullandı.

Çek futbolcu, "Bu maç benim için önemliydi. 40 bilet talep etmiştim çünkü yaşadığım yere 40 kilometre, ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Buraya gelip Fenerbahçe'yi desteklediler. Şimdi pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

Filip Novak, "Maç maç devam edeceğiz. Geliştirmemiz gereken yerleri geliştireceğiz. Ümraniyespor maçında 2 puan kaybı yaşadık. Bu tarz kayıplar yaşamamalıyız Kadıköy'de. Deplasmanda oynayacağımız maçla hedefimize devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.