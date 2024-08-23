Filistin'e desteği nedeniyle kovulmuştu! El Ghazi, davayı kazandı para yardımı yaptı...
Filistin'e destek paylaşımında bulunduğu için Mainz'den gönderilen Anwar El Ghazi, Alman ekibine açtığı davayı kazandı.
Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin, Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.
Ghazi, skandal karar sonrasında, Mainz 05'i mahkemeye vermişti. Tecrübeli oyuncu, X hesabından yaptığı paylaşımla, eski kulübüne açtığı davayı kazandığını duyurdu.
El Ghazi, kazandığı 1,7 milyon €'luk tazminatın 500 bin €'sunu Filistin'e destek vermek için bağışlayacağını söyledi. Bununla birlikte Mainz'a bağışta bulunabilmesine olanak verdikleri için teşekkür etti.
Başarılı oyuncu, "Mainz'e, benim aracılığımla Filistin'e verdiği bu destekten dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ise, "Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim." dedi.
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